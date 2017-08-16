Сергей Петров: "Краснодар" будет действовать так же жестко, как и "Црвена Звезда"

Защитник "Краснодара" Сергей Петров в преддверии матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Црвеной Звездой" подчеркнул, что команда намерена дать отпор сопернику, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. По его словам, "быкам" нужно быть предельно внимательными в обороне.

- Соперник играет жестко? Я думаю, нам надо играть так же жестко, как и он, не уступать в борьбе, контролировать ход игры, - сказал Петров. - Важно быть внимательными в обороне, использовать моменты.

Напомним, что первый матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы "Краснодар" - "Црвена Звезда" состоится завтра, начало игры - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.