Сергей Хусаинов: "Ташаев фолил, это пенальти! Привыкайте к честному судейству"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов считает, что арбитр верно поставил пенальти в ворота "Спартака" на последних минутах матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы с "Вильярреалом" (3:3).

– Судья верно разобрался в эпизоде. Ташаев фолил. Это пенальти. Арбитр мне вообще очень понравился. Все последовательно, чисто по-футбольному. Дело в том, что в чемпионате России рефери бы простил такой фол Ташаева. Закрыл бы на него глаза. Вот наши игроки и избалованы. А здесь Европа, привыкайте! Вот это честное судейство. У нас смотрят на то, что ты в спартаковской форме, а там – нет. Нет, Ташаев не виноват, но так сложилось... Они привыкли, что на такие действия закрывают глаза. В Лиге Европы все по-другому. (Виталий Айрапетов)