18:03 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Сергей Андреев: "Лучше попадать на "МЮ", чем на АПОЭЛ или "Генк"

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Бывший главный тренер "Ростсельмаша" Сергей Андреев положительно оценил итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. "Ростову" предстоит двухматчевое противостояние с "Манчестер Юнайтед".

- Это просто какое-то счастье! – считает Андреев. – Когда еще такое будет? Только недавно играли с "Атлетико", "Баварией". Такое созвездие игроков к нам приезжало! Теперь вот "Манчестер Юнайтед". Я не знаю, когда такое счастье повторится. Может быть, через два миллиона лет?

– То есть довольны итогом жеребьевки?

– Ну конечно! Лучше попадать на "МЮ" или "Лион" с "Ромой", чем на АПОЭЛ или "Генк". Здорово, что нам достался такой именитый клуб. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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