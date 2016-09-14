Руни и Мхитарян не сыграют с "Фейеноордом"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью объявил состав на матч 1-го тура Лиги Европы против "Фейеноорда". Как сообщает пресс-служба клуба, полузащитник Генрих Мхитарян и нападающий Уэйн Руни​ не полетели в Голландию. Встреча состоится завтра и начнется в 19.00 по московскому времени.

Полностью состав "МЮ", который отправился в Голландию, выглядит следующим образом: Де Хеа, Ромеро, Джонстон - Дармиан, Байи, Блинд, Фосу-Менса, Рохо, Смоллинг - Кэррик, Феллаини, Эррера, Мата, Депай, Погба, Шнейдерлен, Янг - Ибрагимович, Марсьяль, Рэшфорд.