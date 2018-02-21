21:26 21 февраля | Футбол — Лига Европы

Роман Зобнин: "Готовимся. Будем завтра побеждать"

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Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин в преддверии ответного матча против "Атлетика" в 1/16 финала Лиги Европы сказал, что красно-белые настраиваются на победу. Первая встреча между российским и испанским клубами, прошедшая в Москве 15 февраля, завершилась поражением российской команды со счетом 1:3.

- Разобрали ошибки и забыли о прошлой игре. У нас есть 90 минут, чтобы все исправить, - сказал Зобнин. - Готовимся, чтобы завтра побеждать.

 "Атлетик" дома проигрывал в этом сезоне только топ-командам? Шансы есть всегда. Тренировались мы не на "Сан-Мамесе", но лично мне достаточно было просто пощупать газон 10 минут. А к погоде мы уже привыкли, ведь готовились в Испании. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Матч "Атлетик" - "Спартак" состоится завтра, 22 февраля и начнется в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (3)
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И не говори. Долго искал, a xako?

22:25 21 февраля

vassel

Уморил)))

22:15 21 февраля

olon200

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21:54 21 февраля

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