Роман Зобнин: "Готовимся. Будем завтра побеждать"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин в преддверии ответного матча против "Атлетика" в 1/16 финала Лиги Европы сказал, что красно-белые настраиваются на победу. Первая встреча между российским и испанским клубами, прошедшая в Москве 15 февраля, завершилась поражением российской команды со счетом 1:3.

- Разобрали ошибки и забыли о прошлой игре. У нас есть 90 минут, чтобы все исправить, - сказал Зобнин. - Готовимся, чтобы завтра побеждать.

"Атлетик" дома проигрывал в этом сезоне только топ-командам? Шансы есть всегда. Тренировались мы не на "Сан-Мамесе", но лично мне достаточно было просто пощупать газон 10 минут. А к погоде мы уже привыкли, ведь готовились в Испании. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Матч "Атлетик" - "Спартак" состоится завтра, 22 февраля и начнется в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.