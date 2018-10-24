Роман Еременко рассказал о новом контракте со "Спартаком"

Полузащитник "Спартака" Роман Еременко на пресс-конференции перед матчем 3-го тура группового турнира с "Рейнджерс" рассказал, что не думает о новом контракте с красно-белыми. Футболист в начале октября вернулся на поле после двухлетней дисквалификации.

– Подпишете новый контракт со "Спартаком" без Массимо Карреры, если у вас дело пойдет, и вам его предложат?

– Сейчас об этом не думаю. Для меня каждый матч – удовольствие, я готовлюсь к ним.

– То есть просто хотите сыграть каждый матч на максимуме?

– Конечно. (Игорь Рабинер)

"Рейнджерс" – "Спартак": Лига Европы, 3-й тур, 25 октября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 22.00 (мск)