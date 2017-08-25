Роберто Манчини: "У "Зенита" очень сложная группа"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини отметил, что его команде досталась непростая группа в Лиге Европы. Соперниками петербуржцев будут "Русенборг", "Вардар" и "Реал Сосьедад".
– Это очень сложная группа, поскольку одна команда выбила "Аякс", другая – "Фенербахче", а третья, "Реал Сосьедад", тоже очень сильна, – цитирует официальный сайт "Зенита" Манчини. – Это абсолютно ровная группа, тем она и трудна.
– "Зениту" по силам ее пройти?
– Из четырех команд в плей-офф выйдут две. Какие именно – посмотрим.
– Уже изучили календарь?
– Знаю, что начинаем на выезде в Скопье с "Вардаром". Это будет очень важный матч.
– Начинать групповой этап выездным матчем – это плюс?
– Дома или в гостях – для меня одинаково.
– Заключительный матч в группе у "Зенита" тоже на выезде – с "Реал Сосьедад". С точки зрения погодных условий это, наверное, неплохо?
– Из-за солнца – да (улыбается).
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Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-08-25-roberto-manchini-eto-ochen-slozhnaya-gruppa.htm