Роберто Манчини: "У "Зенита" очень сложная группа"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини отметил, что его команде досталась непростая группа в Лиге Европы. Соперниками петербуржцев будут "Русенборг", "Вардар" и "Реал Сосьедад".

– Это очень сложная группа, поскольку одна команда выбила "Аякс", другая – "Фенербахче", а третья, "Реал Сосьедад", тоже очень сильна, – цитирует официальный сайт "Зенита" Манчини. – Это абсолютно ровная группа, тем она и трудна.

– "Зениту" по силам ее пройти?

– Из четырех команд в плей-офф выйдут две. Какие именно – посмотрим.

– Уже изучили календарь?

– Знаю, что начинаем на выезде в Скопье с "Вардаром". Это будет очень важный матч.

– Начинать групповой этап выездным матчем – это плюс?

– Дома или в гостях – для меня одинаково.

– Заключительный матч в группе у "Зенита" тоже на выезде – с "Реал Сосьедад". С точки зрения погодных условий это, наверное, неплохо?

– Из-за солнца – да (улыбается).