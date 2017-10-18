Роберто Манчини: "Слова Путина? Не могу не согласиться с нашим Президентом"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини на пресс-конференции накануне матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с "Русенборгом" отметил, что не может не согласиться с Президентом России. На недавнем заседании совета по развитию физической культуры и спорта Владимир Путин заметил, что в "Зените" во 2-м туре Лиги Европы против "Реал Сосьедад" (3:1) играло "восемь человек иностранцев, два гражданина России и один вратарь".

– Вы слышали слова президента России Владимира Путина о том, что у "Зенита" играет много легионеров в Лиге Европы? Будете ли уделять больше внимания российским игрокам?

– Не могу не согласиться с нашим Президентом. (Улыбается.) (Гоша ЧЕРНОВ)

Матч "Зенит" - "Русенборг" пройдет завтра, 19 октября. Начало - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.