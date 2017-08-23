Роберто Манчини: "Матчи квалификации особенно опасны"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини выразил надежду, что его команда сыграет в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Утрехта" лучше, чем в первой встрече. Он также добавил, что полузащитник Юрий Жирков и защитник Александр Анюков не смогут принять участие в игре.

– Шатов и Дзюба могут помочь команде в ближайших матчах? - вопрос Манчини.

– Они восстановились и тренируются. Могут сыграть и завтра, и в воскресенье.

– А Жирков?

– На него и на Анюкова пока рассчитывать не можем. Посмотрим, будут ли они готовы к игре в воскресенье.

– Есть шанс завтра увидеть другой "Зенит", не тот, что проиграл "Утрехту" в первом матче?

– В футболе бывают поражения, победы и ничьи – это нормально. Невозможно побеждать постоянно. Матчи квалификации особенно опасны – это начало сезона, не все игроки в оптимальных кондициях. Поражения случаются. Завтра у нас есть 90 минут, чтобы сыграть лучше, чем на прошлой неделе, пройти этот раунд и выйти в групповой этап. В Голландии мы играли на равных с "Утрехтом". Могли бы сыграть вничью, но мы совершили глупую ошибку и пропустили гол. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Первый матч между "Зенитом" и "Утрехтом" завершился домашней победой голландской команды со счетом 1:0. Ответная встреча состоится завтра, 24 сентября. Начало игры – 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.