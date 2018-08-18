Роберт Мак: "С Семаком интересно работать"

Полузащитник "Зенита" Роберт Мак после победы над минским "Динамо" в матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы (8:1) в интервью "СЭ" признался, что ему нравится работать под руководством Сергея Семака. Также он отказался сравнивать его с Мирчей Луческу.

– В чем главная особенность Сергея Семака?

– Очень хороший человек! Его личные качества мне нравятся, да и не только мне. Важно, что он сам недавно играл в футбол и понимает современных футболистов. Молодой, но при этом опытный тренер, сумевший вывести в Лигу Европы "Уфу". Интересно с ним рабортать.

– Интереснее, чем с Луческу?

– Не буду сравнивать! Сейчас мой тренер – Семак. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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