Рианчо рассказал, почему Глушаков и Ещенко не полетели со "Спартаком" на матч против "Рейнджерс"

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо на пресс-конференции перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги Европы с "Рейнджерс" рассказал, почему Денис Глушаков и Андрей Ещенко, которые больше месяца провели в дубле, не прилетели с командой в Шотландию, хотя накануне вернулись к работе с основным составом.

– Вчера один из руководителей клуба написал, что Глушаков и Ещенко очень важны для команды, и они полетят в Шотландию. Но они не прилетели. Чье было решение оставить их в Москве?

– Глушаков, Ещенко, Луиз Адриану, Педро Роша – всего семь игроков – остались в Москве. Они будут тренироваться на базе. Мы приняли это решение, потому что в понедельник у нас игра с "Рубином". У нас очень мало времени и будет ротация. К тому же Глушаков и Ещенко давно с нами не работали, пропустили много времени, и им нужно время, чтобы адаптироваться и поймать полноценный игровой ритм. (Игорь Рабинер)

"Рейнджерс" – "Спартак": Лига Европы, 3-й тур, 25 октября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 22.00 (мск)