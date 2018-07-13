"Рейнджерс" одержал победу в первом официальном матче при Джеррарде

"Рейнджерс" взял верх над "Шкупи" в матче 1-го отборочного раунда Лиги Европы. Эта встреча стала первой официальной игрой для главного тренера шотландской команды Стивена Джеррарда.

Лига Европы

1-й отборочный раунд

"Рейнджерс" (Шотландия) – "Шкупи" (Македония) – 2:0 (1:0)

Голы: Мерфи, 23 (1:0). Таверньер, 90+1 – с пенальти (2:0).

Судья: Дингерт (Германия).

"Лех" (Польша) – "Гандзасар" (Армения) – 2:0 (2:0)

Голы: Гюткьер, 10 (1:0). Гюткьер, 15 – с пенальти (2:0).

Судья: Фрид (Израиль).

"Клифтонвилл" (Северная Ирландия) – "Норшелланн" (Дания) – 0:1 (0:1)

Гол: Ольсен, 19.

Судья: Сабо (Венгрия).

"Хайберниан" (Шотландия) – "Рунавик" (Фарерские Острова) – 6:1 (4:0)

Голы: Камбери, 3 – с пенальти (1:0). Камбери, 21 (2:0). Шоу, 29 (3:0). Меллан, 43 (4:0). Камбери, 48 (5:0). Кнудсен, 53 (5:1). Меллан, 84 (6:1).

Удаление: Хансен (Р), 33.

Судья: Лукьянчукас (Литва).

"Будучност" (Черногория) – "Тренчин" (Словакия) – 0:2 (0:2)

Голы: Чатакович, 27 (0:1). Манце, 30 (0:2).

Судья: Мете Калкаван (Турция).

"Вестманнайер" (Исландия) – "Сарпсборг 08" (Норвегия) – 0:4 (0:0)

Голы: Мухаммед, 59 (0:1). Мортенсен, 66 (0:2). Халворсен, 90+1 (0:3). Аскар, 90+4 (0:4).

Судья: Уолш (Шотландия).

"Рудар Пл" (Черногория) – "Партизан" (Сербия) – 0:3 (0:1)

Голы: Евтович, 44 – с пенальти (0:1). Сума, 50 (0:2). Рикарду Гомеш, 57 (0:3).

Судья: Аттуэлл (Англия).

"Стумбрас" (Литва) – "Аполлон" (Кипр) – 1:0 (0:0)

Гол: Матчарашвили, 90+1.

Судья: Вадачкория (Грузия).