Проход фанатов "Вардара" перед матчем с "Зенитом". Видео

Болельщики "Вардара" прошли маршем по улицам Скопье перед матчем 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Зенита". Несколько тысяч фанатов жгли пиротехнику и распевали песни под надзором полиции. Напомним, что встреча начнется в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет ее онлайн-трансляцию.
Трансляция матча "Вардар" - "Зенит"
Проход фанатов Вардара. Огонь! pic.twitter.com/Fwd18XaDjU– Сергей Яременко (@serji_spb) 14 сентября 2017 г.
Классно поют pic.twitter.com/7GseBCF7ti– Сергей Яременко (@serji_spb) 14 сентября 2017 г.
И снова фанатье Вардара pic.twitter.com/wN3HVhx8fz– Сергей Яременко (@serji_spb) 14 сентября 2017 г.
PitersS
Факельные шествия-что-то знакомое. А зиг хайль не кричали?..
21:59