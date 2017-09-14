Проход фанатов "Вардара" перед матчем с "Зенитом". Видео

Болельщики "Вардара" прошли маршем по улицам Скопье перед матчем 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Зенита". Несколько тысяч фанатов жгли пиротехнику и распевали песни под надзором полиции. Напомним, что встреча начнется в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет ее онлайн-трансляцию.

Трансляция матча "Вардар" - "Зенит"