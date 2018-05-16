Прогноз "Фонбет": у "Марселя" минимум шансов победить "Атлетико"

16 мая на стадионе "Стад-де-Лион" "Марсель" в финале Лиги Европы встретится с мадридским "Атлетико". Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.

Кто победит?

По мнению "Фонбет", мадридский "Атлетико" в третий раз станет обладателем кубка Лиги Европы. На победу команды Диего Симеоне можно поставить с коэффициентом 1.70, на победу "Марселя" – с коэффициентом 5.90, на ничью – с коэффициентом 3.80.

Большинство клиентов "Фонбет" согласно с таким прогнозом. Среди всех игроков, поставивших на исход встречи в основное время, 65% выбрали "Атлетико", 29% – "Марсель" и 5% – ничью.

Сколько забьют голов?

Букмекеры "Фонбет" считают, что команды забьют меньше трех мячей. На тотал меньше 2,5 можно поставить за 1.70, на тотал больше 2,5 – за 2.15.

Большинство клиентов "Фонбет", напротив, считает, что матч будет результативным: 74% игроков поставили на тотал больше 2,5 и только 26% – на тотал меньше 2,5.

На что ставят в "Фонбет"?

Самой популярной стала ставка на победу "Атлетико" – ее выбрали 52% клиентов "Фонбет". 23% игроков поставили на победу "Марселя", 14% – на то, что мадридцы победят с учетом дополнительного времени и серии пенальти. 7% клиентов "Фонбет" предпочли тотал больше 2,5. На то, что команда Руди Гарсии не проиграет в основное время, сделали ставку 4% игроков.

А сколько ставят?

Самая крупная ставка – 250 000 рублей на победу "Атлетико" с форой (-1). В среднем на матч "Марселя" и "Атлетико" ставят 712 рублей.

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