"Позор! Все футболисты "Динамо" - клоуны!". Экс-игрок минчан уничтожил нынешнюю команду

Бывший защитник минского "Динамо" и сборной Белоруссии Андрей Островский жестко раскритиковал команду Сергея Гуренко за поражение от "Зенита" со счетом 1:8 в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы. Первая встреча завершилась победой белорусского клуба со счетом 4:0.

- Позор! Все футболисты в минском "Динамо" – это клоуны!" - заявил Островский на своей странице в Фейсбуке.

В четвертом отборочном раунде Лиги Европы "Зенит" сыграет с норвежским "Мольде". Матчи пройдут 23 и 30 августа. Жеребьевка группового турнира пройдет 31 августа в Монако.

"Зенит" - "Динамо" Минск - 8:1. Видео всех голов! //

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"Зенит"! Ты круче "Барселоны"!