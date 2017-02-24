Полоз претендует на звание самого ценного игрока недели в Лиге Европы

Европейский футбольный союз (УЕФА) начал голосование по определению самого ценного игрока ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы. Нападающий "Ростова" Дмитрий Полоз, забивший гол в игре с "Спартой" (1:1), является одним из четырех претендентов на почетное звание. Также в списке претендентов французский хавбек "Лиона" Набиль Фекир, оформивший хет-трик в матче с "АЗ" (7:1), немецкий нападающий менхенгладбахской "Боруссии" Ларс Штиндль, забивший три гола в ворота "Фиорентины" (4:2), и иранский форвард "Олимпиакоса" Карим Ансарифард, записавший на свой дубль в поединке с "Осмыланспором".