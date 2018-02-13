Полиция Белграда изменила порядок продажи билетов на матч "Црвена Звезда" - ЦСКА в день игры

Полиция Белграда приняла решение об изменении порядка продажи билетов на первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Црвеной Звездой" и ЦСКА для российских болельщиков в день игры, сообщает официальный сайт армейцев. Билеты будут реализовываться не у входа на трибуну, как сообщалось ранее, а в специально оборудованной фан-зоне.

Отмечается, что оплата будет производиться наличными в сербской валюте. Стоимость одного билета – 2000 сербских динаров (1210 рублей. - Прим. "СЭ"). Продажа будет открыта с 15.00 до 17.30. После покупки билета болельщики не смогут покинуть фан-зону до начала игры. К гостевому сектору они будут доставлены на автобусах.

Матч "Црвена Звезда" - ЦСКА состоится сегодня, 13 февраля, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи. Ответная игра состоится в Москве 21 февраля.