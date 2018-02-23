Полицейский из Бильбао умер от остановки сердца

Названа причина смерти полицейского Иносенсио Ариаса Гарсии, скончавшегося 22 февраля во время столкновений российских фанатов с испанскими антифашистами перед ответным матчем 1/16 финала между "Атлетиком" и "Спартаком". Как сообщает Marca, 50-летний служитель порядка перенес инфаркт. Он был экстренно доставлен в больницу, но врачи не смогли его реанимировать.
эд.гар
Вот тупорылые комментарии! Завтра во всех европейских газетах историю этого полицейского (упокой господь его душу) раздуют до невероятных размеров и УЕФА вынуждена будет принять кардинальные меры. Как вы думаете: против кого эти меры будут приняты?
02:36
Kostromich
Denissimo он нежный, вы добрые 01:13 === Скажем так: они в своих европах сами всё просрали - хорошо жить стали, скучно стало - отсюда всё происходящее там. Конечно, не без кукловодов - равно как и у нас. Полицейского чисто по человечески (семья, наверное, есть, дети...) жалко - глупая смерть
01:33
Lennon
Старпера т.е.
01:19
sars882
кажется смерть человека тут не повод для того, чтобы не троллить на форуме.
01:17
Denissimo
он нежный, вы добрые
01:13
Kostromich
какие же они нежные
01:11
Папа Рынской
переволновался?
01:05