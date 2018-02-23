00:57 | Футбол — Лига Европы

Полицейский из Бильбао умер от остановки сердца

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Названа причина смерти полицейского Иносенсио Ариаса Гарсии, скончавшегося 22 февраля во время столкновений российских фанатов с испанскими антифашистами перед ответным матчем 1/16 финала между "Атлетиком" и "Спартаком". Как сообщает Marca, 50-летний служитель порядка перенес инфаркт. Он был экстренно доставлен в больницу, но врачи не смогли его реанимировать.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (7)
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эд.гар

Вот тупорылые комментарии! Завтра во всех европейских газетах историю этого полицейского (упокой господь его душу) раздуют до невероятных размеров и УЕФА вынуждена будет принять кардинальные меры. Как вы думаете: против кого эти меры будут приняты?

02:36

Kostromich

Denissimo он нежный, вы добрые 01:13 === Скажем так: они в своих европах сами всё просрали - хорошо жить стали, скучно стало - отсюда всё происходящее там. Конечно, не без кукловодов - равно как и у нас. Полицейского чисто по человечески (семья, наверное, есть, дети...) жалко - глупая смерть

01:33

Lennon

Старпера т.е.

01:19

sars882

кажется смерть человека тут не повод для того, чтобы не троллить на форуме.

01:17

Denissimo

он нежный, вы добрые

01:13

Kostromich

какие же они нежные

01:11

Папа Рынской

переволновался?

01:05

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