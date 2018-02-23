Полицейский из Бильбао умер от остановки сердца

Названа причина смерти полицейского Иносенсио Ариаса Гарсии, скончавшегося 22 февраля во время столкновений российских фанатов с испанскими антифашистами перед ответным матчем 1/16 финала между "Атлетиком" и "Спартаком". Как сообщает Marca, 50-летний служитель порядка перенес инфаркт. Он был экстренно доставлен в больницу, но врачи не смогли его реанимировать.