Поль Погба: "Я рад, что такой человек, как Руни, доверил мне пробить пенальти"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба после матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Фенербахче" (4:1) отметил, что попросил пробить пенальти у капитана команды Уэйна Руни. В этом поединке французский хавбек забил два мяча.

- Мы хотели победить, потому что это действительно важно, - приводит ВВС слова Погба. - Теперь команда лидирует в таблице и с нетерпением ждем следующего матча. Перед пенальти сказал Руни, что я хочу нанести удар. Доволен, что реализовал его, и рад, что такой человек, как Руни, доверил мне это. Я чуствую себя хорошо в команде. Сейчас только начало сезона. Мы все хотим, чтобы в конце "МЮ" был на вершине.