Почему Промес не забивает? Отвечает тренер "Севильи"

Главный тренер "Севильи" Пабло Мачин на пресс-конференции перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги Европы заявил, что его команда постарается победить "Краснодар", несмотря на то, в какой форме находится соперник, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова. Также он рассказал о том, почему экс-игрок "Спартака" Квинси Промес не забивает в новой команде.

- Я думаю, мы находимся в одинаковом состоянии с "Краснодаром" - на пике своей формы, - отметил Мачин. - У нас была серия побед, как и у нашего соперника. Мы прибыли с желанием победить. Очень уважаем нашего соперника. Состав? Мы посмотрим, что будет на предматчевой тренировке и определим состав.

- Какую задачу вы ставите в Лиге Европы?

- У нас одинаковые задачи с "Краснодаром". Нам тоже важно выйти из группы. Неплохо было бы с первого места. Наша задача - планируем добиться первых двух позиций. чтобы выйти из группы.

- У вас в команде есть Квинси Промес. Советовались ли вы с ним по поводу предстоящего матча?

- Да, он действительно играл в России и хорошо знает "Краснодар", знаком с игроками. Конечно, он комментировал нам некоторые особенности игры соперника, но мы больше ничего не скажем. Наши тренеры проанализировали игру соперника. Если у Промеса будет возможность участвовать в матче, конечно, он выйдет на игру.

- Какую испанскую команду напоминает вам "Краснодар" по своему стилю?

- Мы просмотрели игры "Краснодара". Есть схожесть со многими испанскими командами. Эта команда стараемся играть в комбинационный футбол, контролировать мяч, имеет скоростных игроков в атаке, отлично умеет выходить в контратаки. "Краснодар" - современная команда с молодым тренером, который старается привнести в команду что-то новое, и не только сюда, а в весь российский футбол.

- Промес был одним из лучших бомбардиров, а в "Севилье" не забивает. Почему?

- Да, мы подписали его, потому что знали, что он отличный игрок. В России он забивал много, а у нас он играет больше на фланге. Тот стиль игры, который проповедуем мы, отличается от "Спартака", и, наверно, он поэтому не может продемонстрировать все свои возможности.

- Согласны, что фаворит в матче - "Севилья"?

- Возможно, имя "Севильи" выделяется в этом турнире. Да, мы, возможно, фавориты, но мы не живем прошлым, а настоящим. Надо это продемонстрировать. Мы постараемся не изменять нашей истории и победить "Краснодар".