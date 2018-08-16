Победа 8:1!!!! "Зенит" прошел минское "Динамо" в Лиге Европы!

"Зенит" в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы разгромил минское "Динамо" (8:1 д.в.) и вышел в следующий раунд, несмотря на поражение 0:4 в первой игре. Сине-бело-голубые встретятся с норвежским "Мольде" (23 и 30 августа, первый матч - в Санкт-Петербурге).
В основное время отличились Леандро Паредес, Кристиан Нобоа (оба – прямыми ударами со штрафных) и оформивший дубль Артем Дзюба. На 72-й минуте при счете 2:0 хозяева остались в меньшинстве после удаления Паредеса за вторую желтую карточку.
В дополнительное время на гол Сейду Яхая ответили Себастьян Дриусси, Дзюба и Роберт Мак (дважды).
Ответим, что встреча проходила без зрителей на "Петровском".
Лига Европы
3-й отборочный раунд
Ответный матч
"ЗЕНИТ" (Россия) – "Динамо" Мн (Белоруссия) – 8:1 д.в. (1:0, 3:0, 4:1)
Голы: Паредес, 22 (1:0). Нобоа, 66 (2:0). Дзюба, 75 (3:0). Дзюба, 78 (4:0). Яхая, 99 (4:1). Дриусси, 109 (5:1). Дзюба, 115 - с пенальти (6:1). Мак, 120+2 - с пенальти (7:1). Мак, 120+3 (8:1).
"Зенит": Лунев, Анюков, Мевля, Иванович, Набиуллин (Заболотный, 59), Паредес, Нобоа (Смольников, 104), Эрнани (Дриусси, 61), Кузяев, Дзюба, Ерохин (Мак, 102).
"Динамо": Горбунов, Бегунов, Швецов, Галович, Роша (Гаврилович, 92), Шитов, Треботич (Наваловский, 72), Яхая, Корзун, Хващинский (Капленко, 55), Иванов (Макась, 64).
Предупреждения: Нобоа, 11. Бегунов, 22. Швецов, 45+2. Паредес, 64.
Удаления: Паредес, 72. Швецов, 120+1.
Судья: Дельферье (Бельгия).
16 августа. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".
Первый матч – 0:4.
Лига Европы: календарь и результаты матчей
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/qualify/-3/
- Кристиан Нобоа
- Артем Дзюба
- Динамо Мн (Футбол)
- Зенит Санкт-Петербург
- Мольде
- Роберт Мак
- Себастьян Дриусси
- Леандро Паредес