Победа 8:1!!!! "Зенит" прошел минское "Динамо" в Лиге Европы!

"Зенит" в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы разгромил минское "Динамо" (8:1 д.в.) и вышел в следующий раунд, несмотря на поражение 0:4 в первой игре. Сине-бело-голубые встретятся с норвежским "Мольде" (23 и 30 августа, первый матч - в Санкт-Петербурге).

В основное время отличились Леандро Паредес, Кристиан Нобоа (оба – прямыми ударами со штрафных) и оформивший дубль Артем Дзюба. На 72-й минуте при счете 2:0 хозяева остались в меньшинстве после удаления Паредеса за вторую желтую карточку.

В дополнительное время на гол Сейду Яхая ответили Себастьян Дриусси, Дзюба и Роберт Мак (дважды).

Ответим, что встреча проходила без зрителей на "Петровском".

Лига Европы

3-й отборочный раунд

Ответный матч

"ЗЕНИТ" (Россия) – "Динамо" Мн (Белоруссия) – 8:1 д.в. (1:0, 3:0, 4:1)

Голы: Паредес, 22 (1:0). Нобоа, 66 (2:0). Дзюба, 75 (3:0). Дзюба, 78 (4:0). Яхая, 99 (4:1). Дриусси, 109 (5:1). Дзюба, 115 - с пенальти (6:1). Мак, 120+2 - с пенальти (7:1). Мак, 120+3 (8:1).

"Зенит": Лунев, Анюков, Мевля, Иванович, Набиуллин (Заболотный, 59), Паредес, Нобоа (Смольников, 104), Эрнани (Дриусси, 61), Кузяев, Дзюба, Ерохин (Мак, 102).

"Динамо": Горбунов, Бегунов, Швецов, Галович, Роша (Гаврилович, 92), Шитов, Треботич (Наваловский, 72), Яхая, Корзун, Хващинский (Капленко, 55), Иванов (Макась, 64).

Предупреждения: Нобоа, 11. Бегунов, 22. Швецов, 45+2. Паредес, 64.

Удаления: Паредес, 72. Швецов, 120+1.

Судья: Дельферье (Бельгия).

16 августа. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".

Первый матч – 0:4.

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