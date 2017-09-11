Пьерос Сотириу: "Локомотив" - один из сильнейших клубов России"

Нападающий "Копенгагена" Пьерос Сотириу а преддверии матча группового турнира Лиги Европы с "Локомотивом" отметил, что верит в успех команды. Первый матч между "Локомотивом" и "Копенгагеном" состоится 14 сентября в Дании, ответный – 23 ноября в России.

– С нетерпением ждем этой встречи и уверены в себе, – цитирует Сотириу официальный сайт "Копенгагена". – Очень ждем старта еврокубкового сезона. Наша цель – выйти из группы. Хотя мы понимаем, что некоторые матчи будут очень тяжелыми.

Я пока немного знаю о "Локомотиве". Однако знаю, что один из сильнейших клубов России. Поэтому будет трудно, но мы верим в себя.

Матч между "Копенгагеном" и "Локомотивом" пройдет 14 сентября и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.