Павлович и Сотириу - в атаке "Копенгагена" на матч с "Локомотивом"

Стал известен состав "Копенгагена" на матч 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Локомотива". С первых минут на поле появятся форварды Андрия Павлович и Пиерос Сотириу.

Полностью заявка "Копенгагена" выглядит следующим образом: Ольсен - Анкерсен, Вавро, Люфтнер, Бойлесен - Куск, Грегуш, Зека, Вербич - Павлович, Сотиру; запасные - С. Андерсен, Бенгтссон, Квист, Матич, Пушич, Аманква, Фальк.

Матч "Копенгаген" - "Локомотив" начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.