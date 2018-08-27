Павел Аликин: "Силы на матч с "Рейнджерс" у "Уфы" будут"

Защитник "Уфы" Павел Аликин после матча 5-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:2) в интервью "Молодежной газете" отметил, что команда будет готовиться к ответному матчу Лиги Европы против "Рейнджерс" в обычном режиме. По его словам, силы на встречу, которая пройдет в четверг, у "Уфы" есть.

- Как будете готовиться к матчу Лиги Европы против "Рейнджерс"?

- Будем готовиться в обычном режиме, ничего сверхъестественного принципе не будет, готовиться спокойно, постараемся выложиться и обыграть их.

- Почему такой результат сегодня на табло?

- Пропустили в начале два гола, из-за собственных ошибок, это предопределило ход игры. Было тяжело взламывать "Зенит", они хорошо контролировали мяч и играли по счету. Мы не сравняли, хотя могли, моменты были, не стопроцентные, но мы нагнетали и пытались вырвать и забить голы.

- Как физически чувствуете себя сейчас? Есть ли силы на предстоящий матч?

- Силы будут, потому что такие матчи не каждый день в Уфе проводятся, и это очень важный матч для "Уфы", думаю, что все будет хорошо.