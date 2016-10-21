Паулу Фонсека: "Все голы "Шахтера" были хороши"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека после матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Гента" (5:0) отметил, что "горняки" провели практически идеальный поединок с тактической точки зрения. По его словам, одержать крупную победу команде помог быстрый гол, который был забит на 12-й минуте.

- Отличный поединок и наша победа, - приводит пресс-служба "Шахтера" слова Фонсеки. - Встречались с сильной командой, которая на выходных со счетом 3:0 обыграла лидера чемпионата Бельгии. Считаю, что с тактической стороны мы сегодня были практически идеальны. Провели хороший матч. Нам очень помог первый гол. Старались отбирать мяч в самом начале атак "Гента", и у нас это получалось. После первого гола перед нами открылось больше пространства, которое мы могли использовать и забивать дальше. Думаю, ключом к победе сегодня было то, как наша команда показывала себя в обороне - мы делали это хорошо.



Голы? Думаю, все были хороши. Мне сложно решить, какой из них лучше, потому что для меня забитый мяч - это всегда красиво.