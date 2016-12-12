19:36 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Паулу Фонсека: "Сельта" - сложный соперник для "Шахтера"

0
0
0

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека после жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы отметил, что горняков ждет сложное противостояние с "Сельтой". По его словам, соперник в последние годы хорошо выступает в чемпионате Испании.

– Там не было легких команд, - приводит пресс-служба "Шахтера" слова Фонсеки. - Возможно, некоторые были более желаемы, нежели другие. В принципе, испанские клубы очень сильны сами по себе. Нам попался непростой соперник. "Сельта" имеет большой опыт в еврокубках, поэтому нас ждет сложное противостояние.

– Первый матч "Шахтер" проведет в гостях. В соответствии с этим будет связана и подготовка в межсезонье?
– Да, рассмотрим и изучим ситуацию. Наш сбор пройдет в Португалии. Будем стараться быть ближе к месту проведения игры и затем туда прилететь. Нам нужно хорошо подготовиться к этим поединкам, ведь соперник очень тяжелый.

– Как оцените испанский футбол? Насколько вы с ним знакомы?

– В Испании один из самых сильных чемпионатов Европы, если не сильнейший. Там играют сбалансированные команды. Также могу отметить, что "Сельта" в последние годы прибавляет и хорошо показывает себя в чемпионате. Я ни капли не сомневаюсь, что нас ждут тяжелые матчи со сложным соперником.

Дополнительная информация

http://shakhtar.com/ru/news/38816

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ