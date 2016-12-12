Паулу Фонсека: "Сельта" - сложный соперник для "Шахтера"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека после жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы отметил, что горняков ждет сложное противостояние с "Сельтой". По его словам, соперник в последние годы хорошо выступает в чемпионате Испании.

– Там не было легких команд, - приводит пресс-служба "Шахтера" слова Фонсеки. - Возможно, некоторые были более желаемы, нежели другие. В принципе, испанские клубы очень сильны сами по себе. Нам попался непростой соперник. "Сельта" имеет большой опыт в еврокубках, поэтому нас ждет сложное противостояние.



– Первый матч "Шахтер" проведет в гостях. В соответствии с этим будет связана и подготовка в межсезонье?

– Да, рассмотрим и изучим ситуацию. Наш сбор пройдет в Португалии. Будем стараться быть ближе к месту проведения игры и затем туда прилететь. Нам нужно хорошо подготовиться к этим поединкам, ведь соперник очень тяжелый.



– Как оцените испанский футбол? Насколько вы с ним знакомы?

– В Испании один из самых сильных чемпионатов Европы, если не сильнейший. Там играют сбалансированные команды. Также могу отметить, что "Сельта" в последние годы прибавляет и хорошо показывает себя в чемпионате. Я ни капли не сомневаюсь, что нас ждут тяжелые матчи со сложным соперником.