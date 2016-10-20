Панталео Корвино: "У "Фиорентины" есть проблемы. Тренер знает, как их решить"

Технический директор "Фиорентины" Панталео Корвино сообщил, что кредит доверия к главному тренеру команды Паулу Соузе по-прежнему достаточно высок. По словам 66-летнего функционера, наставнику необходимо найти баланс в составе, а игроки должны более агрессивно действовать у чужих ворот.

– Соуза прекрасно понимает, что в последнее время у команды есть определенные трудности, – приводит Football Italia слова Корвино. – Сегодня он попытается внести изменения в действия игроков, которые должны более агрессивно действовать у ворот соперника. Игра покажет, правильные ли выводы из прошлых ошибок сделал главный тренер.

Кредит доверия к Соузе? Он по-прежнему достаточно высок, но команде необходимо прибавлять в нескольких аспектах игры. Очень важно наладить реализацию собственных моментов. Тренеру предстоит найти баланс в составе. Уверен, "Фиорентина" сможет найти решение имеющихся проблем.