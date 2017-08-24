Около 500 военнослужащих и росгвардейцев будут обеспечивать порядок на матче "Зенит" - "Утрехт"

Военнослужащие и сотрудники Росгвардии будут обеспечивать правопорядок на ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы между "Зенитом" и "Утрехтом". На встрече ожидают не менее 45 тысяч зрителей.

– Более 500 военнослужащих и сотрудников Росгвардии совместно со своими коллегами из регионального ГУ МВД будут обеспечивать охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности во время проведения матча Лиги Европы между командами "Зенит" и "Утрехт", – говорится в заявлении пресс-службы ГУ Росгвардии.

Матч "Зенит" – "Утрехт" пройдет сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи. Первая игра между командами завершилась со счетом 1:0 в пользу голландского клуба.