00:36 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Одил Ахмедов: "С "Зальцбургом" матч не получился, потому что играем два раза в неделю"

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Полузащитник "Краснодара" Одил Ахмедов после ничьей против "Зальцбурга" (1:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы подчеркнул, что команда устала после такого напряженного графика, и это сказалось в прошедшей игре, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Футболист отдал должное сопернику.

– Бывают такие игры, когда случается спад, – отметил Ахмедов. – С "Зальцбургом" матч не получился, потому что играем два раза в неделю.

– То есть основная причина – это усталость?

– Может быть. Но соперник тоже хорошо сыграл.

– На "Зенит" успеете восстановиться?

– Это будет уже другая игра. Мы подготовимся, посмотрим видео.

– Вам хватит пару дней на восстановление?

– Постараемся.

– Как-то особенно на "Зенит" настраиваетесь?

– Конечно.

– Какие задачи в плей-офф стоят перед "Краснодаром"?

– Я еще не разговаривал с тренером, пошел сразу на допинг. Задачи всегда стоят высокие.

 
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КОММЕНТАРИИ (3)
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PitersS

Журналисты придумали для тренеров и игроков отмазку-те ее и зксплуатируют. Любой игрок скажет, что игра лучше тренировки-не было бы игры, тренировались бы.. Сядут такие эксперты на Матче, например-надо что-то говорить..-вот они и выдумывают. В мыслях и на словах можно все и это все они выдают, как правду. Парни, слушайте меньше этих болтунов-играйте сами и сами все поймете. А на диванах сидят такие, вот, умники-все знают и ничего не умеют.

01:27

igorvasilevich

В Европе и три игры играют в недели и не орут, как ты девочка, что ножки устали. Нужно не по кабакам ходить и отдыхать, а в тренажерном зале сидеть.

00:58

локо1488

устали они, поэтому что его сборная что наша так играет

00:57

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