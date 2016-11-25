Одил Ахмедов: "С "Зальцбургом" матч не получился, потому что играем два раза в неделю"

Полузащитник "Краснодара" Одил Ахмедов после ничьей против "Зальцбурга" (1:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы подчеркнул, что команда устала после такого напряженного графика, и это сказалось в прошедшей игре, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Футболист отдал должное сопернику.
– Бывают такие игры, когда случается спад, – отметил Ахмедов. – С "Зальцбургом" матч не получился, потому что играем два раза в неделю.
– То есть основная причина – это усталость?
– Может быть. Но соперник тоже хорошо сыграл.
– На "Зенит" успеете восстановиться?
– Это будет уже другая игра. Мы подготовимся, посмотрим видео.
– Вам хватит пару дней на восстановление?
– Постараемся.
– Как-то особенно на "Зенит" настраиваетесь?
– Конечно.
– Какие задачи в плей-офф стоят перед "Краснодаром"?
– Я еще не разговаривал с тренером, пошел сразу на допинг. Задачи всегда стоят высокие.
PitersS
Журналисты придумали для тренеров и игроков отмазку-те ее и зксплуатируют. Любой игрок скажет, что игра лучше тренировки-не было бы игры, тренировались бы.. Сядут такие эксперты на Матче, например-надо что-то говорить..-вот они и выдумывают. В мыслях и на словах можно все и это все они выдают, как правду. Парни, слушайте меньше этих болтунов-играйте сами и сами все поймете. А на диванах сидят такие, вот, умники-все знают и ничего не умеют.
01:27
igorvasilevich
В Европе и три игры играют в недели и не орут, как ты девочка, что ножки устали. Нужно не по кабакам ходить и отдыхать, а в тренажерном зале сидеть.
00:58
локо1488
устали они, поэтому что его сборная что наша так играет
00:57