Одил Ахмедов: "С "Зальцбургом" матч не получился, потому что играем два раза в неделю"

Полузащитник "Краснодара" Одил Ахмедов после ничьей против "Зальцбурга" (1:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы подчеркнул, что команда устала после такого напряженного графика, и это сказалось в прошедшей игре, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Футболист отдал должное сопернику.

– Бывают такие игры, когда случается спад, – отметил Ахмедов. – С "Зальцбургом" матч не получился, потому что играем два раза в неделю.

– То есть основная причина – это усталость?

– Может быть. Но соперник тоже хорошо сыграл.

– На "Зенит" успеете восстановиться?

– Это будет уже другая игра. Мы подготовимся, посмотрим видео.

– Вам хватит пару дней на восстановление?

– Постараемся.

– Как-то особенно на "Зенит" настраиваетесь?

– Конечно.

– Какие задачи в плей-офф стоят перед "Краснодаром"?

– Я еще не разговаривал с тренером, пошел сразу на допинг. Задачи всегда стоят высокие.