Никита Симонян: "Ростов" может сыграть достойно и с "МЮ"

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян уверен, что "Ростов" сыграть достойно с "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Лиги Европы. Первая игра в этом противостоянии состоится завтра в Ростове-на-Дону.

- Играть надо на любом поле, а Моуринью есть Моуринью, - цитирует "Р-Спорт" Симоняна. - Но "Манчестер Юнайтед" сможет показать свой класс и на таком поле. "Бавария" на нем играла, "Томь" на днях тоже. Кто знает, может, и у "Ростова" шансы есть. "Баварию" ведь обыграли, сенсацию сотворили. Думаю, что "Ростов" может сыграть достойно и с "Манчестером". Даже если не удастся ростовчанам добиться положительного результата, все равно важно провести эти встречи именно таким образом.

Напомним, на предматчевой пресс-конференции наставник "МЮ" Жозе Моуринью раскритиковал газон на стадионе "Олимп-2".