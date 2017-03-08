13:42 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Жозе Моуринью: "Трудно поверить, что мы будем играть на таком поле"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии матча 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова" раскритиковал качество газона на стадионе "Олимп-2" в Ростове-на-Дону. По словам наставника, он не ожидал увидеть такие условия.

 
"МЮ" в Ростове. LIVE!Моуринью не нравится поле "Олимпа-2". "МЮ" в Ростове. LIVE!

– Трудно поверить, что мы будем играть на таком поле, если это вообще можно назвать полем, – цитирует Моуринью Mirror. – И я не знаю, кем мы будем играть. Не знаю, сыграет ли Мхитарян. Мне придется серьезно подумать, так как я ожидал более благоприятных условий. Летом мы не стали играть на похожем поле в Китае, но сейчас все выглядит так, что играть нам придется.

Не знаю, что можно сделать. Правда. Я изучал игру нашего соперника, о котором еще не сказал. Но в предыдущих матчах против "Баварии", "Аякса", "Атлетико". Однако в этих матчах поле показалось мне пригодным для игры. Поэтому я был очень удивлен тем, что увидел сегодня.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Dennnis2397777

Жозе ты еще не видел наших дорог по весне!!!!!!!!!!

14:01

баламошка

По-о-о-ле-е, руско-о-е-е по-о-о-о-ле!)

13:54

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