Жозе Моуринью: "Трудно поверить, что мы будем играть на таком поле"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии матча 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова" раскритиковал качество газона на стадионе "Олимп-2" в Ростове-на-Дону. По словам наставника, он не ожидал увидеть такие условия.

– Трудно поверить, что мы будем играть на таком поле, если это вообще можно назвать полем, – цитирует Моуринью Mirror. – И я не знаю, кем мы будем играть. Не знаю, сыграет ли Мхитарян. Мне придется серьезно подумать, так как я ожидал более благоприятных условий. Летом мы не стали играть на похожем поле в Китае, но сейчас все выглядит так, что играть нам придется.

Не знаю, что можно сделать. Правда. Я изучал игру нашего соперника, о котором еще не сказал. Но в предыдущих матчах против "Баварии", "Аякса", "Атлетико". Однако в этих матчах поле показалось мне пригодным для игры. Поэтому я был очень удивлен тем, что увидел сегодня.