Ничья с БАТЭ вывела "Астану" в групповой турнир Лиги Европы

БАТЭ на своем поле в рамках ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы не смог одолеть "Астану" (2:2), которой в итоге досталась путевка в групповой турнир. В других поединках АЗ сыграл вничью с "Войводиной" (0:0), "Андерлехт" снова разгромил пражскую "Славию" (3:0), а "Османлыспор" справился с "Мидтьюлланном" (2:0).

Лига Европы

4-й отборочный раунд

Ответные матчи

АЗ (Голландия) – "Войводина" (Сербия) – 0:0

Первый матч – 3:0.

"Османлыспор" (Турция) – "Мидтьюлланн" (Дания) – 2:0 (1:0)

Голы: Тиагу Пинту, 20 (1:0). Тиагу Пинту, 50 (2:0).

Первый матч – 1:0

"Андерлехт" (Бельгия) – "Славия" (Чехия) – 3:0 (2:0)

Голы: Тилеманс, 22 – с пенальти (1:0). Теодорчик, 40 – с пенальти (2:0). Хайлен, 61 (3:0).

Первый матч – 3:0.

БАТЭ (Белоруссия) - "Астана" (Казахстан) - 2:2 (1:0)

Голы: Гордейчук, 27 (1:0). Максимович, 50 (1:1). Твумаси, 76 (1:2). Стасевич, 89 - с пенальти (2:2).

Удаление: Риос (Б), 82.