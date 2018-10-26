Мурад Мусаев: "1:1 на выезде было бы хорошим результатом для "Краснодара"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Стандарда" (1:2) отметил, что команда показала качественную игру. По его мнению, ничья стала бы хорошим результатом.

– С нашей стороны это была достаточно качественная игра, – сказал Мусаев в эфире "Матч Премьер". – Мы провели весь матч в высоком темпе и по моментам значительно превзошли соперника. Они воспользовались нашими ошибками: три момента – два мяча. Мы играли хорошо и довольны содержанием игры. Второй тайм начали не очень хорошо, но где-то после 55-й минуты была куча моментов, два выхода один на один. Не реализовали, а в конце потеряли концентрацию, начали спешить, выбивать мячи, где ситуация не требовала. 1:1 на выезде было бы хорошим результатом.