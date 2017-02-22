Мирча Луческу: "Зенит" не должен думать, что сильнее всех"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Андерлехта" отметил, что было сложно проводить игру после сборов, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Артем РЯБОВОЛ. В первом матче "Андерлехт" победил со счетом 2:0. Ответная игра состоится завтра.

- После матча в Брюсселе прошла неделя, как вы готовились к предстоящей игре? И в чем была причина поражения в Бельгии?

- Очень сложно проводить первую игру после сборов. Ты не знаешь своих возможностей и возможностей соперника. "Андерлехт" – отличный соперник, они прогрессируют в сравнении с прошлым годом, когда я встречался с ними в качестве тренера "Шахтера". В команду пришли молодые быстрые игроки и они строят свою игру на контратаках. После досадного пропущенного мяча мы начали давление, однако соперник моментально перестроился. Этого мы не ожидали. Такую команду можно обыгрывать только с хорошей организацией игры. У нас было очень много брака, и соперник наказывал нас за ошибки. "Андерлехт" в той игре мог забить еще больше. Пресса писала, что мы в плохой форме, но команда пробежала 118 километров. Это лучший результат в сравнении со всеми осенними. Но бегали мы неграмотно. У нас состоялся разговор, и я думаю, что завтра это будут уже другие игроки, которые выступят грамотнее. Матч будет сложным, тем более "Андерлехт" идет первым в чемпионате. Мы не должны думать, что сильнее всех. Против нас очень мощный соперник. Мы, как и всегда, нуждаемся в помощи болельщиков, которая особенно важна в трудные моменты. Надеюсь, мы исправим все ошибки. Я уверен, что в игре будут сложные моменты, но мы добьемся результата. Главное – не дать "Андерлехту" проводить свои контратаки.