Мирча Луческу: "Джорджевич не может наступать на ногу, у него серьезная травма"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу выразил удовлетворение игрой подопечных в матче группового турнира Лиги Европы против АЗ (5:0). Также специалист удивился, что судьи никак не прореагировали на эпизод, в котором травму получил Лука Джорджевич, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Ожидали, что игра получится такой зрелищной? Что случилось с Джорджевичем?

– Было видно, что мы хорошо настроились на матч. Помогла игра с "Анжи" – хотели реабилитироваться. Хорошо изучили соперника, воспользовались его слабыми сторонами и забили пять голов. Действовали очень грамотно: знали, когда ускорить игру, когда поменять акцент атаки, где создать преимущество. Я доволен этим. АЗ – схематичная команда, мы изучили все их схемы и закрыли все сильные стороны. В результате они почти ничего не создали.

Джорджевича отвезут в больницу и сделают рентген. Меня удивило, что судья был рядом, его помощник был очень близко, но они никак не отреагировали на действия соперника. Это было жестокий фол. Лука не может наступать на ногу, скорее всего, у него серьезная травма.

Трансляция матча "Зенит" – АЗ