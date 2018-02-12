Миодраг Божович: "Фанаты "Црвены Звезды" - это сила, ЦСКА не играл при такой атмосфере"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович отметил, что в противостоянии "Црвена Звезда" – ЦСКА в 1/16 финала Лиги Европы нет фаворита. По его словам, армейцы не будут всеми силами атаковать, а будут играть по счету.

– Я считаю, что шансы команд равны, – цитирует Божовича "Спортски Журнал". – ЦСКА будет играть по счету в ожидании своего шанса. Это будет похоже на шахматную игру. Судьбу противостояния может решить один гол. В составе армейцев выступают отличные футболисты. Головин и Дзагоев очень креативны, а возвращение Мусы добавит команде скорости в атаке.

Для "Црвены Звезды" важно не пропустить в домашней встрече. Решающим фактором может стать "Маракана". Фанаты "Црвены Звезды" – это сила, ЦСКА прежде не играл при такой атмосфере.

Матч "Црвена Звезда" – ЦСКА пройдет во вторник, 13 февраля, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.