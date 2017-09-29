"Милан" вырвал победу у "Риеки", забив на 4-й добавленной минуте

В матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы "Милан" дома победил "Риеку" со счетом 3:2. В составе хозяев по разу отличились Андре Силва, Маттео Музаккьо, и Патрик Кутроне, за хорватов забили Максвелл Акости и Йосип Элез.

В параллельной игре группы D АЕК сыграл вничью с "Аустрией" - 2:2. Все 90 минут на поле в составе греческой команды провел экс-защитник "Краснодара", "Алании" и "Томи" Огнен Враньеш и дубль оформил бывший форвард "Рубина" Марко Ливая.

Лига Европы

Групповой турнир

2-й тур

Группа D

"Милан" (Италия) - "Риека" (Хорватия) - 3:2 (1:0)

Голы: Андре Силва, 14 (1:0). Музаккьо, 53 (2:0). Акости, 84 (2:1). Элез, 90 - с пенальти (2:2). Кутроне, 90+4 (3:2).

"Милан" (Италия): Доннарумма, Абате, Бонуччи, Музаккьо, Романьоли, Хакан Чалханоглу (Бонавентура, 46), Локателли, Кессье (Маури, 71), Борини, Андре Силва (Сусо, 82), Кутроне.

"Риека" (Хорватия): Слуга, Вешович, Элез, Жупарич, Жута, Павичич (Малеш, 71), Брадарич, Мишич, Квржич (Акости, 58), Эбер, Пулич (Чрниц, 80).

Предупреждения: Брадарич, 43. Элез, 82.

Судья: Гринфельд (Израиль).

28 сентября. Милан. Стадион Giuseppe Meazza

АЕК (Греция) - "Аустрия В" (Австрия) - 2:2 (1:1)

Голы: Ливая, 28 (1:0). Моншайн, 43 (1:1). Таджури, 49 (1:2). Ливая, 90 (2:2).

АЕК (Греция): Анестис, Чосич (Тзанетопулос, 23. Бакасетас, 80), Враньеш, Галу, Бакакис, Юханссон, Айдаревич (Яланопулос, 53), Манталос, Христодулопулос, Араухо, Ливая.

"Аустрия В" (Австрия): Пенц, Кляйн, Марчинко, Кадири Мохаммед, Хольцхаузер, Зербест, Таджури, де Паула (Ли Чин Хен, 90+1), Фелипе Пирес, Моншайн (Фризенбихлер, 70), Абдуллахи (Прокоп, 59).

Предупреждения: Абдуллахи, 15. Галу, 62. Враньеш, 74. Ливая, 76.

Судья: Гиль (Польша).

28 сентября. Афины. Стадион OAKA Spiros Louis.