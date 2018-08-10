Мевля извинился перед болельщиками за поражение от "Динамо"

Защитник "Зенит" Миха Мевля признал, что минское "Динамо"​ заслуженно разгромило клуб из Санкт-Петербурга в матче Лиги Европы. Также он принес извинения болельщикам за поражение.

- Мы сыграли ужасно, они выглядели лучше и заслуженно победили, - цитирует ТАСС Мевлю. - Нам не хватало концентрации, мы не сделали ничего, чтобы постараться выиграть. Когда так играешь, даже неважно, какая команда тебе противостоит. В ответной игре нам ни в коем разе нельзя так играть, а если мы покажем свой футбол, можем забить даже больше четырех голов. Думаю, с тренерами подробнее поговорим завтра. Да и что может сказать тренер после такой игры? Мы - профессиональные игроки, прекрасно понимаем, что произошло, нам нет оправданий.

Как команда отнеслась к ошибкам вратаря Юрия Лодыгина в моментах с пропущенными мячами? Не хочу это комментировать, мы команда, и проигрываем, и выиграем вместе. Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые приехали. Хочу извиниться за то, что мы их расстроили.