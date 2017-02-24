09:06 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Матч "Тоттенхэм" - "Гент" побил рекорд Лиги Европы по посещаемости

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Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Тоттенхэмом" и "Гентом" побил рекорд по посещаемости Лиги Европы. Как сообщает пресс-служба УЕФА, вчера на стадион "Уэмбли" пришло 80 465 человек. Предыдущий рекорд был установлен в прошлом году в матче "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль", на котором присутсвовали 75 180 болельщиков. 

Примечателен тот факт, что самым посещаемым финалом Лиги Европы является матч 2012 года между "Атлетико" и "Атлетиком", на который в Бухаресте пришли посмотреть 52 347 человек.

Дополнительная информация

http://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/news/newsid=2444356.html

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