Матч "Тоттенхэм" - "Гент" побил рекорд Лиги Европы по посещаемости

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Тоттенхэмом" и "Гентом" побил рекорд по посещаемости Лиги Европы. Как сообщает пресс-служба УЕФА, вчера на стадион "Уэмбли" пришло 80 465 человек. Предыдущий рекорд был установлен в прошлом году в матче "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль", на котором присутсвовали 75 180 болельщиков.

Примечателен тот факт, что самым посещаемым финалом Лиги Европы является матч 2012 года между "Атлетико" и "Атлетиком", на который в Бухаресте пришли посмотреть 52 347 человек.