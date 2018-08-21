23:32 | Футбол — Лига Европы

Матч "Рейнджерс" - "Уфа" не покажут по российскому ТВ?

20 августа 2018 года. Химки. 4-й тур РПЛ. Стадион "Арена Химки". "Динамо" (Москва) - "Уфа". Защитник "Уфы" Боян ЙОКИЧ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
20 августа 2018 года. Химки. 4-й тур РПЛ. Стадион "Арена Химки". "Динамо" (Москва) - "Уфа". Защитник "Уфы" Боян ЙОКИЧ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

По информации "СЭ", существует вероятность, что российские телезрители не смогут увидеть первый матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы "Рейнджерс" - "Уфа". Игра состоится в четверг, 23 августа. Стартовый свисток будет дан в 21.45 по московскому времени.

Дело в том, что пока "Матч ТВ" не может договориться с шотландским клубом по поводу покупки трансляции данной встречи. "Рейнджерс" запросил слишком высокую сумму за показ этого матча. На стадии отборочных раундов права на показ матчей принадлежат клубам.

"Рейнджерс" - "Уфа", Лига Европы, 4-й отборочный раунд, первый матч, 23 августа 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 21.45 по московскому ​времени

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