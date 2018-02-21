Массимо Каррера: "Не собираюсь выпускать 11 нападающих, это было бы глупо"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" подчеркнул, что за результат в первую очередь отвечает именно он, а не футболисты, передает из Бильбао спецкор "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. В первой встрече в Москве красно-белые проиграли со счетом 1:3.

– Как справлялись с обилием критики в эти дни?

– Критика – это часть футбола. И в первую очередь за результат отвечаю именно я, а не игроки. Мы провели работу над ошибками. Да, первый матч был так себе. Но признак сильной команды как раз в том, чтобы уметь встать с колен.

– А за счет чего? Вы планируете перестановки в составе?

– Я не собираюсь выпускать 11 нападающих, это было бы глупо. Для начала нужно будет понять, как действует соперник. Не думаю, что "Атлетик" будет стоять у своих ворот всей командой. Это не в стиле данного клуба.

Матч "Атлетик" - "Спартак" состоится завтра, 22 февраля и начнется в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.