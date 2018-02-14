Массимо Каррера: "Хочу победить "Атлетик" 5:0. Но главное - не пропустить"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы с "Атлетиком" рассказал, что хочет победить испанцев со счетом 5:0, но при этом ключевой задачей будет не пропустить. При этом специалист отметил, что уход из "Атлетика" ведущего защитника Эмерика Ляпорта в "Ливерпуль" никак не скажется на предстоящей встрече.
- Ведущий защитник "Атлетика" Ляпорт недавно покинул команду. Насколько это на руку "Спартаку"?
- Это никак не повлияет на ход завтрашнего матча. Думаю, он будет заменен другим сильным и качественным защитником. В этом нет проблемы для "Атлетика".
- Какой счет завтра вас устроит?
- На этот вопрос легко ответить. Каждый бы хотел победить 5:0. Но нас ожидает непростой матч. Главное - не пропустить. (Павел ГУРЕВИЧ)
Встреча "Спартак" - "Атлетик" пройдет в Москве в четверг, начало - в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры.
Садык
1-7 не хочешь?
20:33
Duke of York
Идиотский заголовок. Испанцам его нерпременно переведут, и они решат, что Каррера обещал выиграь 5:0 и выйдут на игру злыми.
19:32
Drek
Всё верно, Атлетик , самый слабый клуб из всех, кто достался нашим клубам.Спартак реально ДОЛЖЕН сегодня рвать его 3 - 0..минимум. Ну хотя бы не хуже, чем Зенит выпорол Сосьедад, который явно посильней будет.Посмотрим, чего на самом деле стоят амбиции Спартака на остаток сезона.
18:03
баламошка
С Ливером так же было)
15:05
bond1951
а губа не..................
14:34