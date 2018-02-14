Массимо Каррера: "Хочу победить "Атлетик" 5:0. Но главное - не пропустить"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы с "Атлетиком" рассказал, что хочет победить испанцев со счетом 5:0, но при этом ключевой задачей будет не пропустить. При этом специалист отметил, что уход из "Атлетика" ведущего защитника Эмерика Ляпорта в "Ливерпуль" никак не скажется на предстоящей встрече.

- Ведущий защитник "Атлетика" Ляпорт недавно покинул команду. Насколько это на руку "Спартаку"?

- Это никак не повлияет на ход завтрашнего матча. Думаю, он будет заменен другим сильным и качественным защитником. В этом нет проблемы для "Атлетика".

- Какой счет завтра вас устроит?

- На этот вопрос легко ответить. Каждый бы хотел победить 5:0. Но нас ожидает непростой матч. Главное - не пропустить. (Павел ГУРЕВИЧ)

Встреча "Спартак" - "Атлетик" пройдет в Москве в четверг, начало - в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры.