Массимо Каррера: "Если я до сих пор в "Спартаке", значит, Федун верит в меня"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал слова владельца клуба Леонида Федуна о том, что теперь он верит не в специалиста, а в результат команды.

– Федун сказал, что верит только в результат. Вы чувствуете его поддержку?

– Это хороший вопрос. Если я до сих пор тренер "Спартака", значит, он еще верит в меня. Я всегда позитивно отношусь к таким вещам. Если я еще нахожусь, значит, он верит, что я смогу сделать что-то позитивное с этой командой.

– Вы в курсе новостей о том, что боссы "Спартака" обсуждают ваше будущее в клубе?

– На данный момент я – тренер "Спартака", выполняю свой долг и ни к чему не прислушиваюсь. Само собой, результаты важны для руководства. Сегодня мы играли с вратарем и защитником 98-го года рождения, с полузащитником 2000-го года рождения. Это говорит о том, что по крайней мере со своей стороны я стараюсь выстраивать некое будушее в "Спартаке". (Александр Рогулев)