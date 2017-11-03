"Марсель" дисквалифицировал Эвра за удар болельщика по голове

"Марсель" на своем официальном сайте объявил о дисквалификации защитника Патриса Эвра. Он отстранен от работы с командой за удар по голове болельщика перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги Европы с "Виторией Гимарайнш" (0:1). Фанат оскорбил Эвра, который разминался с другими игроками "Марселя", за что получил удар по голове от футболиста. Сам игрок был удален до начала поединка.

– Президент "Марселя" Жак-Анри Эйро встретился с Эвра и сообщил ему о немедленной дисквалификации и возможном дисциплинарном взыскании, – говорится на официальном сайте "Марселя". – Кроме того, первые результаты внутреннего расследования, проведенного клубом, показывают неприемлемое поведение со стороны нескольких провокаторов, которые оскорбили игрока во время его разминки. Как профессионал и опытный игрок Эвра не должен был реагировать столь неуместным образом. Клуб продолжает свое расследование и использует все доступные законные средства против лиц, которые под видом страсти к клубу ставят под угрозу его репутацию, оскорбляя игрока, а не поддерживая его.

Ранее стало известно, что на игрока завел дисциплинарное дело УЕФА. Ему может грозить от 5 матчей до 9 месяцев дисквалификации.

FIFA: let's kick racism out of football



Evra: Say no more pic.twitter.com/ePlCNDqZWX – Rex (@Esemaria13) 2 ноября 2017 г.

Кунг-фу Эвра против фаната. Что произошло?