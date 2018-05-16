"Марсель" – "Атлетико": прямая трансляция – в 21.45

В среду, 16 мая, пройдет финал Лиги Европы, в котором сыграют "Марсель" (Франция) и "Атлетико" (Испания). Игра состоится в Лионе на местно арене Parc Olympique lyonnais и начнется в 21.45 по Москве. Победитель игры получит нее только второй по значимости еврокубок, но и место в групповом турнире Лиги чемпионов сезона-2018/19.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Марсель" – "Атлетико".

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Прямой эфир матча "Марсель" – "Атлетико".