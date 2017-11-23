23:33 23 ноября | Футбол — Лига Европы

Манчини - о давлении прессы: "Это то же самое, что спрашивать у Президента Путина, влияет ли на него пресса"


Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после победы в домашнем матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы над "Вардаром" (2:1) подчеркнул: что он не чувствует давления со стороны болельщиков и прессы. По словам итальянского специалиста, в ином случае он не был бы тренером.

- Оказывает ли на вас давление мнение болельщиков и прессы?

- Нет, не оказывает. Тогда я не был бы тренером. И о каком давлении речь? То же самое, что спрашивать у Президента Путина, влияет ли на него пресса. (Гоша ЧЕРНОВ)

Зенит - Вардар

 

Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 5-й тур