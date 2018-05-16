Луиш Фигу – о финале Лиги Европы: "Может произойти что угодно"

Бывший полузащитник "Реала" Луиш Фигу отметил, что в финале Лиги Европы, в котором встретятся "Атлетико" и "Марсель", трудно предсказать победителя. Матч пройдет сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.

- В финале может произойти все что угодно, одна вещь может изменить весь ход матча, - цитирует ТАСС Фигу. - Но с учетом выступлений в последние годы фаворитом является все-таки "Атлетико" - они прекрасно зарекомендовали себя в Лиге чемпионов. Но и "Марсель" силен в этом сезоне. Нас ждет очень интересный финал.

Напомним, матч пройдет в Лионе на "Стад де Люмьер".