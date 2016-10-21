Лучано Спаллетти: "Рома" решила, что дело уже сделано, и расслабилась"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти после матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Аустрии" (3:3) отметил, что недоволен тем, как его команда играла в конце поединка. Римляне, ведя в счете 3:1, пропустили два гола за две минуты.

- К сожалению, мы не всегда играем плотно в обороне и платим за это, - приводит Sky Sports слова Спаллетти. - На поле получился спектакль после того, как мы расслабились. Команда должна работать и не допускать подобного в будущем. Если мы играем хорошо и выигрываем, то игроки почему-то останавливаются, считая, что дело уже сделано. Пропустили два гола за две минуты и осложнили себе жизнь.