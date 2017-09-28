Льоренте прервал сухую серию Лунева из восьми матчей

Голкипер "Зенита" Андрей Лунев пропустил гол от Диего Льоренте в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы. Тем самым была прервана сухая серия голкипера, которая насчитывала 8 матчей.

В последний раз Лунев пропуска гол в игре отборочного турнира Лиги Европы против "Утрехта" (0:1). После этого он провел матчи с "Амкаром" (1:0) "Утрехтом" в Санкт-Петербурге (2:0), "Ростовом" (0:0), "Динамо" (0:0), "Вардаром" (5:0), "Уфой" (3:0), "Краснодаром" (2:0), а также сыграл за сборную России против "Динамо" (3:0).