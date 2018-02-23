"Локомотив" встретится с "Атлетико" в 1/8 финала Лиги Европы

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне проходит жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. По ее итогам "Локомотив" встретится с "Атлетико". Первый матч состоится 8 марта в Мадриде, а ответный - 15-го в Москве.
Финал Лиги Европы пройдет 16 мая 2018 года на стадионе "Парк Олимпик Лионне" в Лионе. Напомним, "Локомотив" в 1/16 финала обыграл по сумме двух матчей "Ниццу" (3:2 – в Ницце, 1:0 – в Москве).
geoserge
перед Локо 4 марта Атлетико будет в гостях с Барсой играть. Так что психологически будут не в форме
16:44 23 февраля
Cheremis57
Железнодорожникам попался самый крутой соперник! Тем интереснее будет следить за игрой нашего лидера с топ клубом!! Вперёд, "Локомотив"!!!
15:27 23 февраля
Al Rains
Чото попутал, думал с Бильбао...но все равно удачи))
15:23 23 февраля
mrFduch
Это не те атлеты...
15:23 23 февраля
shpasic
Al Rains, у Локомотива не Атлетик в соперниках.
15:22 23 февраля
Al Rains
Атлетик проходимый для Локо, просто со срамтаком ему повезло, оказались умнее...а болелам удачи...и аккуратнее на выезде! Провокации подлой молодёжи!
15:21 23 февраля
garry1980
Накаркал чёрт очкастый. Хуже не могло быть. Даже против Арсенала с Миланом можно играть. Но Атлетико это машина.
15:19 23 февраля
все будет х...о
Очень очень интересно.... По пенальти пройти Атлетико это было бы красиво!
15:19 23 февраля
Сутра Бодуныч
Приплыли...
15:17 23 февраля