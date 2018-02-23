"Локомотив" встретится с "Атлетико" в 1/8 финала Лиги Европы

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне проходит жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. По ее итогам "Локомотив" встретится с "Атлетико". Первый матч состоится 8 марта в Мадриде, а ответный - 15-го в Москве.

Финал Лиги Европы пройдет 16 мая 2018 года на стадионе "Парк Олимпик Лионне" в Лионе. Напомним, "Локомотив" в 1/16 финала обыграл по сумме двух матчей "Ниццу" (3:2 – в Ницце, 1:0 – в Москве).

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Live!