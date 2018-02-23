15:14 23 февраля | Футбол — Лига Европы

"Локомотив" встретится с "Атлетико" в 1/8 финала Лиги Европы

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В штаб-квартире УЕФА в Ньоне проходит жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. По ее итогам "Локомотив" встретится с "Атлетико"Первый матч состоится 8 марта в Мадриде, а ответный - 15-го в Москве. 

Финал Лиги Европы пройдет 16 мая 2018 года на стадионе "Парк Олимпик Лионне" в Лионе. Напомним, "Локомотив" в 1/16 финала обыграл по сумме двух матчей "Ниццу" (3:2 – в Ницце, 1:0 – в Москве).

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Live!

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
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geoserge

перед Локо 4 марта Атлетико будет в гостях с Барсой играть. Так что психологически будут не в форме

16:44 23 февраля

Cheremis57

Железнодорожникам попался самый крутой соперник! Тем интереснее будет следить за игрой нашего лидера с топ клубом!! Вперёд, "Локомотив"!!!

15:27 23 февраля

Al Rains

Чото попутал, думал с Бильбао...но все равно удачи))

15:23 23 февраля

mrFduch

Это не те атлеты...

15:23 23 февраля

shpasic

Al Rains, у Локомотива не Атлетик в соперниках.

15:22 23 февраля

Al Rains

Атлетик проходимый для Локо, просто со срамтаком ему повезло, оказались умнее...а болелам удачи...и аккуратнее на выезде! Провокации подлой молодёжи!

15:21 23 февраля

garry1980

Накаркал чёрт очкастый. Хуже не могло быть. Даже против Арсенала с Миланом можно играть. Но Атлетико это машина.

15:19 23 февраля

все будет х...о

Очень очень интересно.... По пенальти пройти Атлетико это было бы красиво!

15:19 23 февраля

Сутра Бодуныч

Приплыли...

15:17 23 февраля

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